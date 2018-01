Troféu Brasil tem finais nesta quinta Gustavo Borges, do Pinheiros, provou o porquê de ser um dos maiores nadadores do Brasil, e apesar de toda a pressão conseguiu obter a pré-classificação para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos (em agosto), e o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona (em julho), com o tempo de 1min50s66, na disputa em que reinou absoluto nos últimos tempos, os 200m nado livre. No entanto, sua hegemonia vem sendo ameaçada por Rodrigo Castro, do Minas Tênis, que nesta quarta-feira voltou a superá-lo, ao marcar 1min50s48, durante as eliminatórias da prova no segundo dia do Troféu Brasil de Natação, no Parque Aquático Júlio De Lamare, no Maracanã. As finais desta quinta-feira pela manhã prometem ainda mais emoção já que nesta quarta ambos os nadadores frisaram que poderiam ter feito um tempo melhor. Enquanto Borges via Castro deixá-lo para trás em uma outra série da eliminatórias dos 200m, comentou que a pressão não o assustou tanto e disse acreditar em um rendimento superior. Já o atleta do Minas Tênis fez uma previsão otimista. "sei que estou perto de fazer um tempo inferior a 1min50. Quem sabe nesta quinta." Tanto Borges quanto Castro ainda sofrem com a perseguição de outros atletas como Rafael Mosca, do Flamengo, que já marcou 1min51s23, tempo inferior ao exigido, 1min51s29. Outra disputa emocinante nas eliminatórias foi nos 100m, borboleta, masculino, entre Gabriel Mangabeira, do Flamengo, Kaio Márcio, do AACA-PB. O primeiro passou a ser o melhor atleta com índice para as disputas de São Domingos, com 54s13 (novo recorde brasileiro), contra 54s16 do segundo. O segundo dia do Troféu Brasil de Natação coroou a boa performance de três calouros da natação brasileira que obtiveram vagas para a disputa de seu primeiro Jogos Pan-Americanos, o de São Domingos, pela manhã, durante o primeiro dia de disputas de finais. O amapaense Jáder da Silva Souza, Euclides Rodrigues/AP, de 21 anos, obteve o resultado mais expressivo ao assegurar sua presença na prova de 50m, livre. Souza ficou na oitava posição durante a final desta quarta-feira, mas como já chegou ao troféu com o segundo melhor índice da prova somente se preocupou em não vê-lo superado. ?No fim, só olhei o placar procurando o tempo dos outros para poder respirar aliviado", disse o nadador. Somente são aceitas duas inscrições por país em cada modalidade em disputa. Por isso, o receio de Souza era o de que outro atleta brasileiro tivesse melhorado a sua marca de 22s73, estabelecida na seletiva realizada em fevereiro. A primeira vaga dos 50m, livre, ficou com Fernando Scherer, o Xuxa, do Primeiro de Maio-SP, o segundo colocado na final. Ele já tinha o tempo de 22s51, feito no Troféu Brasil do ano passado. A disputa foi vencida pelo argentino José Meolans, do Pinheiros-SP, que marcou 22s75. Os outros calouros em Pan-Americanos, que confirmaram presença nesta quarta-feira foram: Joanna Maranhão, do Nikita Sesi-PE, e Bruno Bonfim, do Pinheiros. A nadadora pernambucana conseguiu a vaga para nadar os 200m, peito, em São Domingos, após vencer a final da prova desta quarta-feira com o tempo de 2min35s61. Especialista no nado medley, Joanna já tem o índice e está pré-classificada para o Pan-Americano nos 400m do mesmo estilo. ?Me dá um frio na barriga e um certo nervosismo em pensar que estou a caminho do meu primeiro Pan-Americano. Ao mesmo tempo sinto um alívio, uma sensação de que estou cumprindo as etapas." Nos 1500m, livre, Bonfim confirmou a boa fase ao vencer a disputa com Luiz Lima, do Flamengo, com o tempo de 15min37s71 contra 15min37s74. Com os resultados, ambos serão os dois representantes do Brasil na prova em São Domingos. O outro vencedor do dia foi Marcelo Tomazini, do Minas Tênis, nos 200m, peito, que somente confirmou sua ida ao Pan-Americano, pois já tinha o índice. Já Monique Ferreira, da Unisanta, confirmou a hegemonia na obtenção de índices ao garantir mais um nesta quarta. Depois de se classificar nas provas de 200m, livre, 400m, livre, 200m, borboleta e no revezamento 4x200m livre, ela conquistou o índice nos 800m, livre, ao marcar 8min48s15 e vencer a favorita Nayara Ribeiro, do Iate Clube da Bahia, 8min47s20. Flávia Delaroli, do Pinheiros, de 19 anos, voltou a superar o recorde Sul-Americano da prova de 50m, livre, feminino, 25s70, e se sagrou campeã do Troféu Brasil. Ela já havia superado a marca Sul-Americana, na terça-feira ao fazer 25s87 e também garantiu presença em São Domingos. Nesta quinta-feira acontecem as finais dos 200m, livre, 100m, borboleta, 400m, medley, 50m, costas, e 4x200m livre, tanto no feminino quanto no masculino. Vale lembrar que os atletas da seleção brasileira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos automaticamente garantem presença no Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, em julho. Após o primeiro dia de disputas das finais do Troféu Brasil de Atletismo, que termina no domingo, o Pinheiros lidera a disputa com 373 pontos. O segundo colocado é o Minas Tênis, 206 pontos, seguido por Unisanta, 200 pontos, e Flamengo, 78 pontos.