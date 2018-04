Troféu Fair Play para Argentina e Iraque Argentina e Iraque ganharam o Troféu Fair Play do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Atenas, segundo um comunicado distribuído pela Fifa neste domingo. As duas equipes tiveram o mesmo números de pontos na eleição, que aponta a seleção que se destacou pelo jogo limpo. Em Sydney-2000, o troféu foi para o Brasil. Em Atlanta-96, para a Argentina. ?Com o Troféu Fair Play e a medalha de ouro, a Argentina realizou uma façanha única nos anais da Fifa?, afirma o comunicado.