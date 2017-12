Troféu Gustavo Borges: 1.400 inscritos O Troféu Gustavo Borges de Natação de 2002, a maior competição para atletas não-federados do país, terá a sua segunda etapa no próximo sábado, dia 23 de março, na piscina do Guarani Futebol Clube, em Campinas. Cerca de 1.400 crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos já se inscreveram. Serão disputadas provas de 50 metros nado livre de revezamento 4 x 50 m livre. A primeira etapa foi realizada no dia 9 de março na Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). O campeonato terá cinco etapas classificatórias. Além de Campinas e Ribeirão, haverá eliminatórias em São José do Rio Preto (06/04), São Paulo (13/04) e Curitiba (20/04). A final está marcada para o dia 5 de maio, no Ibirapuera, em São Paulo.