Troféu Maria Lenk terá prova de maratona aquática em abril

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou que a edição de 2018 do Troféu Maria Lenk terá uma grande novidade. O evento, no Rio, contará com a disputa de uma prova de maratona aquática, que vai ser realizada em 15 de abril.

O percurso da competição será o mesmo utilizado na Olimpíada de 2016, quando a brasileira Poliana Okimoto faturou a medalha de bronze no evento realizado no Forte de Copacabana. Além disso, o evento servirá como classificatório para os Jogos Sul-Americanos, o Pan-Pacífico e o Campeonato Sul-Americano.

"Nós queremos aproveitar essa simbiose entre a natação de fundo e a maratona para juntar as duas coisas em uma só competição. A prova ganha dois atrativos: o fato de ser no percurso olímpico é muito bacana, além de o torneio ser seletiva para diversas competições no ano. Nós torcemos para que o torneio seja um sucesso", disse o diretor de esportes da CBDA, Renato Cordani.

A CBDA explicou que os melhores nadadores nascidos entre 1999 e 2004 estarão garantidos nos Jogos Sul-Americanos. Já os dois primeiros de cada prova, masculina e feminina, estarão garantidos no Campeonato Sul-Americano e no Pan-Pacífico.

O evento de maratona aquática, então, abrirá a edição de 2018 do Maria Lenk. No parque aquático que leva o mesmo nove do evento, no Rio, a competição será realizada entre os dias 17 e 21 de abril.