Trump construirá maior campo de golfe do mundo na Escócia

O milionário norte-americano Donald Trump obteve autorização para construir um polêmico complexo com um imenso campo de golfe no litoral da Escócia, que conta com a oposição dos ambientalistas locais. A decisão do Conselho Provincial de Aberdeenshire de autorizar a obra, por sete votos a quatro, foi recebida na terça-feira com uma mistura de aplausos e vaias, segundo a edição desta quarta-feira do jornal The Independent. Trump pretende construir nos próximos cinco anos "o maior campo de golfe do mundo". O complexo terá dois campos de golfe, um hotel e cerca de 500 casas particulares, entre outras instalações. O milionário, que na terça-feira à noite estava nos Estados Unidos, qualificou a decisão favorável à construção de "tremenda vitória". O empresário norte-americano disse que o complexo criará 6 mil postos de trabalho e gerará um volume de negócios de US$ 120 milhões (cerca de R$ 220 milhões) ao ano. Vários grupos ambientalistas criticaram o projeto, pois ocupará uma área de especial interesse científico e pode destruir um sistema muito frágil de dunas e sua flora correspondente. Um pescador de salmão local, Michael Forbes, se recusou a vender o terreno ocupado por sua casa na área onde o complexo será construído, o que fez com que Trump afirmasse que ele esta apenas tentando conseguir mais dinheiro.