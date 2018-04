Tsonga dá susto, mas Federer vence

Foi com alguma dificuldade que o suíço Roger Federer derrotou ontem o tenista francês Jo-Wilfried Tsonga por 6/2, 2/6 e 6/4 na partida de estreia do ATP Tours Finals, em Londres. O confronto chegou a preocupar o atual número quatro do mundo, que confessou: temeu por nova derrota de virada para seu algoz no Torneio de Wimbled0n.

"Nem sempre a gente tem o controle quando joga contra o Jo", ponderou Federer depois do jogo. "Uma vez que acertou a mão no segundo set, começou a rebater com mais liberdade e isso foi realmente perigoso. Tentei manter a calma e esperar minha ocasião", complementou.

Hoje, a programação terá duas partidas. O britânico Andy Murray enfrenta o espanhol David Ferrer a partir das 12 horas e o sérvio Novak Djokovic joga contra o checo Tomas Berdych a partir das 18 horas.

Polêmica. Nos bastidores do Masters, a polêmica estava instalada depois da entrevista concedida pelo francês Yannick Noah ao jornal francês Le Monde. Na publicação, o ex-tenista afirmou que os êxitos espanhóis no tênis não seriam apenas devido ao talento dos atletas. "Deixemos de hipocrisia. Claro que temos de respeitar a presunção de inocência, mas não podemos ser ingênuos. A melhor atitude seria aceitar o doping. Assim todo muito teria a poção mágica", declarou, fazendo uma alusão ao líquido que o personagem de histórias em quadrinho Asterix bebe para ficar forte.

O caso gerou uma forte reação na Espanha. "Um ladrão acredita que todos são de sua condição. Me choca que uma pessoa de honra duvidosa se atreva a falar mal dos esportistas espanhóis", disse Tony Nadal, técnico e tio Rafael Nadal. "Não o entendo de nenhuma maneira", declarou o treinador. "O que ele falou é só inveja, pura irreflexão. Pode-se ter inveja, mas se está você pensando mal, pelo menos que fique calado. É muito incorreto de sua parte falar desse tema, quando a mim fizeram muitas vezes comentários sobre ele", concluiu.

Se a repercussão na Espanha foi ruim, na França também não foi boa. O ministro dos Esportes da França, David Douillet, considerou as declarações de Noah "graves e irresponsáveis".

Tsonga também reprovou. "Gostaria que aparecessem provas. No momento isto é completamente falso porque não há nenhuma prova", concluiu. O atleta garantiu que, se tudo o que Noah disse for confirmado, se recusaria a enfrentar um tenista espanhol novamente.