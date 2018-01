Tudo pronto para a Eldorado Brasilis Todos os veleiros atracados no Iate Clube do Espírito Santos, que disputam a sexta edição da regata Eldorado Brasilis, foram vistoriados e aprovados pela Marinha do Brasil para navegar com segurança pelas 1.260 milhas náuticas. Nesta sexta-feira, as embarcações foram apresentadas para a população de Vitória durante a volta da Taputera, tradicional evento capixaba. Os barcos atravessaram todo o porto e as praias do centro da capital do Espírito Santo e a tripulação aproveitou para fazer os últimos ajustes para a largada. "A volta da Taputera foi mais uma vez um sucesso. Na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Beira-mar, várias pessoas acompanharam a apresentação dos barcos e pela repercussão, o Iate Clube ficará lotado na largada", afirma o presidente da Federação de Iatismo do Estado do Espírito Santo. O comandante do veleiro Kanaloa, José Benedito Torres , afirma que a última providência da equipe do barco de 50 pés é carregar o veleiro de mantimentos e abastecer os reservatórios de água para os mais de dez dias de viagem. "É preciso ter disciplina para manter tudo em ordem no cansativo percurso". Quem também passou a sexta-feira ajustando os últimos detalhes foi a tripulação do veleiro Tangaroa 1. O chefe da equipe, Francisco de Bediaga, espera completar a prova em no máximo dez dias".