Túlio marca 2 e garante vitória do Vila Nova-GO O polêmico atacante Túlio marcou dois gols na vitória do Vila Nova-GO, por 3 a 1, ontem à noite, em Goiânia, sobre o CRAC-GO, em jogo válido pela oitava rodada da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. Em Salvador, o Bahia bateu o Nacional-PB por 3 a 0, enquanto o ABC, em Natal, marcou 3 a 1 sobre o Barras-PI. O Bragantino joga hoje, em Goiás, diante do Atlético. O time de Bragança soma 15 pontos, ao lado do Bahia. ABC tem 14 e i Vila Nova, 13.