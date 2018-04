Tunísia e Sérvia dão adeus ao futebol A seleção masculina da Tunísia venceu Sérvia e Montenegro por 3 a 2, e, jogo válido pelo Grupo C da competição de futebol na Olimpíada. Contudo, o resultado não altera o andamento do torneio, pois as duas seleções estão fora dos Jogos. Clayton abriu o placar para os tunisianos, aos 41 minutos do primeiro tempo. Milos Krasic empatou aos 25 do segundo. Num emocionante final de jogo, Mohamed Jedidi marcou aos 33 para a Tunísia. O empate sérvio veio com Simón Vukcevic, aos 43. Ali, aos 45 minutos, decretou a vitória da Tunísia.