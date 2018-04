Tupi bate o Atlético-GO e segue sua caminhada para deixar o descenso da Série B

Apesar da vitória, o Tupi segue na vice-lanterna, com 15 pontos, apenas na frente do Sampaio Corrêa. O Atlético, por sua vez, perdeu a chance de colar nos líderes da competição, mas ainda segue no G4, em quatro lugar, com 29.

Precisando de uma rápida reabilitação para seguir trabalhando para deixar a degola, o Tupi pressionou o Atlético durante os 45 minutos iniciais. Jonathan colocou a bola, em cobrança de falta, na cabeça de Giancarlo, que cabeceou caprichosamente para fora. A resposta do time goiano veio com Marquinho. O meia arrancou e rolou para Gilsinho. Livre dentro da área, o atacante furou e perdeu grande oportunidade de abrir o marcador.

Após o susto, o Tupi voltou a ganhar volume de jogo e foi para a blitz. Aos 44 minutos, em cobrança de falta de Luiz Paulo, Renan cabeceou no chão, mas parou nas mãos de Márcio. O goleiro atleticano ainda fez um milagre logo depois no chute à queima-roupa de Jonathan. O arqueiro saiu de campo como o grande herói do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o clube mineiro voltou ainda melhor e abriu o placar logo aos nove minutos. Jonathan recebeu pelo lado esquerdo de campo, invadiu a área e chutou rasteiro para o fundo das redes. O Atlético sentiu o golpe e começou a dar ainda mais espaço para os mineiros. Aos 23, Serrato arriscou de longe e a bola passou rente à trave de Márcio.

Vendo a derrota próxima, o Atlético saiu com tudo para o ataque e por pouco não empatou. Pedro Bambu cruzou, a bola ganhou efeito e Rafael teve que se esticar todo para fazer a defesa. Na sobra, Gilsinho ainda mandou por cima na última boa oportunidade do time goiano.

Na próxima rodada, a 18.ª, o Tupi enfrenta o Náutico na próxima sexta-feira, às 21h30, na Arena Pernambuco, no Recife. O Atlético entra em campo no domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, diante do Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA

TUPI 1 x 0 ATLÉTICO-GO

TUPI - Rafael Santos; Douglas (Vinícius Kiss), Rodolgo Mol, Gabriel Santos e Luiz Paulo; Renan Teixeira, Marcos Serrato (Marcel), Felipe Alves (Recife) e Jonathan; Octávio e Giancarlo. Técnico: Estevam Soares.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Matheus Ribeiro (Ednei), Marllon, Lino e Raul; Michel, Pedro Bambu, Marquinho e Luiz Fernando (Jorginho); Alison (Junior Viçosa) e Gilsinho. Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Jonathan, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Paulo, Felipe Alves e Giancarlo (Tupi); Pedro Bambu e Marquinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 18.120,00.

PÚBLICO - 934 pagantes.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).