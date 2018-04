Turco leva ouro no levantamento de peso O pesista Taner Sagir ganhou nesta quinta-feira a medalha de ouro na categoria 77 quilos do torneio olímpico de levantamento de peso ao levantar 375 kg. Sergey Filimonov, do Casaquistão, ficou com a prata e o bronze, com o russo Oleg Perepetchenov.