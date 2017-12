Turfe: Queen Desejada vence GP Brasil Queen Desejada foi a dona do espetáculo e quebrou um jejum de 17 anos das éguas, ao vencer por mais de três corpos os 2.400 metros do GP Brasil de Turfe, neste domingo, na Gávea, que recebeu bom público. A égua do Stud Alvarenga, com esta vitória entrou para a história da prova que desde 1933 foi vencida por apenas quatro fêmeas. A última foi Anilité, em 1984. A filha de Know Heights e Elisabetta por Felício, de criação do Haras São José e Expedictus, foi conduzida com tranqüilidade por Marcelo Cardoso, que manteve a égua no meio do lote, aguardando o momento decisivo da prova, a reta de chegada. Ele nem se preocupou quando Monzon chegou a livrar vários corpos de vantagem para o favorito Omnium Leader. Continuou em 1.º lugar. Monzon deu sua missão por cumprida no começo da reta, pois Queen Desejada, por fora, avançou e com facilidade foi deixando para trás os rivais. Omnium Leader ainda era o segundo colocado e logo atrás vinha o paulista Play Violin. L?Orfeu, que correu o risco de ficar fora da prova, pois disparou sem o jóquei no alinhamento, arrancou para formar a dupla, seguido por Eugene Oneguine, House Of Lords e Trancaferro. Esta foi a primeira vitória de Cardoso na prova e a segunda de Dulcino Guignoni, que ganhou no ano passado com Straight Flush. Frustração - A favorita Canzone, ganhadora do GP São Paulo, deixou seus fãs frustrados ao empinar, cair dentro do boxe e ser retirada do GP. A égua do Stud Capitão - no GP São Paulo também caiu antes da prova - depois de examinada, foi retirada e voltou puxada para o padoque, sob aplausos, como se tivesse ganho. Canzone será embarcada em setembro, para os Estados Unidos. No GP Taça Cidade Maravilhosa, voltou a dar a dobradinha Lavor-Morgado Neto, com a vitória do cavalo Icelander, que correu os 2.400 metros em 2?25"2, tempo melhor que o do GP Brasil.