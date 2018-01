Turíbio, no maior congresso do futebol Começará nesta sexta-feira, em Lisboa, o terceiro Congresso Mundial de Ciências do Futebol. Trata-se de um dos maiores eventos internacionais de medicina esportiva, que aborda a cada quatro anos diversos temas relacionados aos profissionais que trabalham no futebol. De acordo com o Prof. Dr. Turíbio Leite de Barros Neto, coordenador do Cemafe - Unifesp/Escola Paulista de Medicina, os trabalhos apresentados pelos profissionais que participam do evento acabam virando referência para a tomada de decisões por órgãos competentes. Leia mais no Jornal da Tarde