TV aberta é a novidade em campeonato endividado Após várias semanas sem ver seus times em ação, os argentinos poderão, enfim, assistir aos primeiros embates nos estádios a partir de amanhã. A volta do futebol ao cotidiano contará com uma bela novidade: jogos grátis. Por causa do cancelamento do contrato que a Associação de Futebol da Argentina (AFA) tinha com a empresa privada Televisão Via Satélite Codificada (TSC) - que garantia o seu monopólio da exibição pela TV a cabo - a transmissão dos duelos será realizada na televisão aberta. A jornada também marcará o início da estatização das transmissões dos jogos de futebol, pois o governo da presidente Cristina Kirchner, pivô do "divórcio" entre a AFA e a TSC, ofereceu um suculento pagamento à entidade esportiva. Representantes da AFA ressaltaram que, com o acordo, o Estado argentino pagará à entidade esportiva cerca de US$ 156 milhões anuais (cerca de R$ 287 milhões) por dez anos. O volume supera amplamente os US$ 69 milhões (R$ 126 milhões) pagos anualmente pela TSC. Com os fundos adicionais, os clubes argentinos, à beira da falência, poderão pagar as dívidas que possuem com a AFA e com os próprios jogadores. Os clubes devem US$ 186 milhões (R$ 342 milhões). De quebra, poderiam ser beneficiados com uma anistia da Receita Federal. JOGOS DE VOLTA A retomada dos jogos ocorrerá com o Gimnasia x Godoy Cruz, amanhã, às 19 horas, dando início ao Campeonato Apertura. Às 21 horas será a vez de Independiente x Newell?s. Até ontem não estava definido qual canal transmitiria as partidas. Tudo indicava que a transmissão ficaria a cargo do estatal Canal 7. O anúncio oficial do acordo será anunciado no final da tarde de hoje, em Buenos Aires.