TV americana troca adversário de Popó O canal norte-americano Showtime exigiu a troca do adversário do boxeador brasileiro Acelino Popó Freitas, dia 15 de março, nos Estados Unidos, quando estarão em jogo os cinturões da Associação Mundial de Boxe (AMB) e da Organização Mundial de Boxe (OMB) da categoria superpenas. Os últimos desempenhos do mexicano naturalizado Gabriel Ruelas não agradaram aos dirigentes do canal que detém os direitos de transmissão dos combates de Popó. Com isso, surge como opção Juan Carlos ?Ranchero? Ramirez, que teve cancelado seu combate de sexta-feira passada, diante de Humberto Soto. Os empresários de Ranchero e de Popó discutem as bases do contrato. Na verdade, a categoria superpena está enfraquecida e com poucos talentos. O último deles foi o norte-americano Floyd Mayweather que subiu para os leves. Os diretores da Showtime consideraram fraco o apelo de colocar Popó e Ruelas como o principal evento em Las Vegas. O Hotel MGM demonstrou interesse em organizar o combate, mas os custos seriam muito altos. No contrato do brasileiro existe uma cláusula que o coloca como protagonista da principal luta da noitada. Popó viajou nesta quinta-feira para Porto Rico, com escala em Miami, para terminar a fase de treinamentos. Ele se desloca para os Estados Unidos uma semana antes do combate. Chicago surge como opção para ser sede da luta.