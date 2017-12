Tyson admite fazer cinema pornô Mike Tyson pode trocar os ringues pelo cinema pornô. O ex-campeão mundial dos pesos pesados confirmou que recebeu convite para protagonizar um filme erótico. "Falei com algumas pessoas, conversei com um tal de Jimmy, que trabalha para o Club Jenna", disse o ex-boxeador, referindo-se à empresa da atriz Jenna Jameson, uma das maiores estrelas do mundo pornô. "Ele disse que existe um interesse muito grande para me envolver nesse tipo de negócio." Repleto de dívidas, aos 39 anos, Tyson procura alternativa para ganhar dinheiro. Tem seu nome ligado a um jogo da marca Nintendo (Mike Tyson?s Punch Out) e estuda propostas para lutar no K-1, evento que reúne lutadores de vários estilos. Na semana passada esteve em Honolulu, Havaí, assistindo a uma etapa do K-1. Tyson também procurou organizar um evento juntamente com os também ex-campeões Evander Holyfield, 42 anos, e Riddick Bowe, 38. Todos contra todos em combates de quatro rounds. Mas Holyfield e Bowe, apesar de estarem em fim de carreira, declinaram do convite e ainda sonham em recuperar o título mundial. A idéia era colocar os três em uma mesma noitada. Tyson anunciou o fim de sua carreira de 20 anos no boxe em 11 de junho, quando perdeu por nocaute no sexto assalto para o irlandês Kevin McBride. O Iron Man assombrou o mundo ao ser o mais novo campeão mundial dos pesos pesados, em 1986, ao ganhar primeiro título com 20 anos. Tornou-se campeão unificado no ano seguinte e permaneceu com os cinturões até 1990, quando perdeu para James Buster Douglas, em Tóquio. Em 1991, se preparava para disputar mais uma vez o título, mas foi acusado de estuprar a modelo Desirée Washington. Foi preso em 1992 e passou três anos na penitenciária de Plainfield, Indiana. Voltou ao boxe em 1995, reconquistou dois títulos em 1996, quando foi derrotado por Evander Holyfield. Na revanche, em 1997, perdeu o controle e mordeu as orelhas do adversário. Perdeu a licença de lutar por um ano e voltou à prisão, em 1998, por mais oito meses por agredir dois motoristas, após um acidente de trânsito. Retornou aos ringues em 1999, mas nunca mais foi o mesmo. Tentou o título pela última vez em 2002, mas perdeu diante do inglês Lennox Lewis, por nocaute, no oitavo assalto.