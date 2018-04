Tyson arranja confusão em Cuba O pugilista norte-americano Mike Tyson se envolveu em mais uma confusão. Desta vez, em Cuba. Ele estava no país para passar o réveillon: chegou ao hotel Malia, em Havana, na tarde de segunda-feira, junto com dois seguranças, e se hospedou num quarto de US$ 500 dólares a diária. Segundo testemunhas, na terça-feira, Tyson ficou irritado com jornalistas que desejavam entrevistá-lo e teria jogado alguns enfeites de Natal neles. Na madrugada desta quarta-feira mesmo, o ex-campeão mundial dos pesos pesados deixou o hotel e seguiu para o aeroporto para sair do país.