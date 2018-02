Tyson canta "Volare" em San Remo Apesar dos protestos de entidades de defesa dos direitos da mulher, o ex-campeão mundial dos pesados, o norte-americano Mike Tyson não só compareceu ao tradicionalíssimo Festival de Música de San Remo, na Itália, como chegou mesmo a cantar. O pugilista, de 39 anos, arriscou-se a cantar. E teve coragem. Escolheu a clássica canção ?Volare?. A presença de Tyson no evento foi muito criticada (foi condenado à prisão por estupro) por entidades e até mesmo pela imprensa italiana, mas transcorreu sem incidentes. Depois de um período de decadência, o chamado ?festival da canção italiana? está dando mostras de revitalização. O interesse do público também vem crescendo. Em determinados momentos, a audiência na tevê mostrou que mais da metade dos espectadores estavam acompanhando o festival. San Remo, que celebra sua 55ª edição, teve sua época de esplendor nos anos 50 e 60. Estrelas como Adriano Celentano, Al Bano, Romina Power e Eros Ramazzotti iniciaram suas carreiras ali. Em 1958, Domenico Modugno ganhou competição com a canção "Nel blu dipinto in blu", mais conhecida como "Volare".