Tyson: confusão também na Inglaterra A lista de encrencas de Mike Tyson supera a de nocautes produzidos em 20 anos de carreira como pugilista profissional. Depois de ser detido em São Paulo na semana passada, por agredir um cinegrafista, o ex-campeão mundial dos pesos pesados esteve envolvido em mais um incidente na terça-feira. Desta vez foi na cidade de Derby, na Inglaterra, onde está desde domingo à noite, mas, ao menos, ele não foi o protagonista. A polícia britânica foi chamada às 23h35 de terça-feira para intervir em uma grande briga, que envolveu cerca de 20 pessoas, no Hotel Heritage, o mesmo onde Tyson participava de evento com Frank Bruno, também ex-campeão dos pesos pesados. Cadeiras, mesas e vasos foram atirados para todos os lados. Com a chegada dos policiais, a confusão terminou e quatro pessoas foram levadas para o hospital da cidade com ferimentos leves. Mas não foi divulgado se Tyson teve participação na confusão. Tyson, que seguiu para a Inglaterra direto de São Paulo, deve permanecer por lá até o fim da semana. Estão previstas visitas em Birmingham, Manchester e Londres.