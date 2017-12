Tyson deixa delegacia e vai para hotel O pugilista norte-americano Mike Tyson deixou o 27º Distrito Policial do Campo Belo, na zona sul de São Paulo às 7h46, depois de passar parte da madrugada depondo sobre a agressão que cometeu contra o vídeo-repórter Carlos Melo, do SBT. O jornalista foi agredido quando registrava a presença dele na casa noturna Bahamas, na Alameda dos Chanés, em Indianópolis, também na zona sul da capital paulista. Tyson deixou a delegacia no Mercedes-Benz do proprietário da casa noturna em direção ao hotel Crowne Plaza, na Rua Frei Caneca, Bela Vista, região da Avenida Paulista. O boxeador chegou às 8h20 ao hotel, onde tem reserva até o dia 11 (sexta-feira), quando viajaria para o Rio de Janeiro. Não está confirmado se ele ficará até amanhã em São Paulo, se viaja ainda hoje para o Rio ou direto para os Estados Unidos. Carta rogatória: Tyson não pagou fiança para deixar o distrito. Seu caso ainda vai ser analisado por um juiz que pode emitir uma carta rogatória para que o pugilista venha a ser julgado nos Estados Unidos, onde poderia pegar uma pena leve de serviços comunitários ou pagamento de um tipo de cesta básica a pessoas carentes.