Tyson depõe e provoca imprensa O ex-pugilista Mike Tyson está depondo neste momento no Fórum da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, no processo em que é acusado de agredir um cinegrafista. O campeão dos pesados chegou ao fórum vestido com uma camisa da seleção da Argentina de futebol, presente de seu amigo Diego Armando Maradona. O ex-boxeador chegou a ser hostilizado por algumas pessoas. No curto trajeto entre o estacionamento e o prédio onde iria depor, Tyson teve de ouvir alguns insultos. Irritadas com o fato de Tyson vestir a camisa da seleção rival, as pessoas gritavam: "Você está no Brasil". Ou então, "Vai para a Argentina". Tranqüilo, ele ignorou os torcedores. Mike Tyson só perdeu a paciência com a imprensa. Chegou a mostrar o dedo médio aos cinegrafistas que regitravam sua chegada. O ex-pugilista passou o dia de ontem recluso e preferiu não sair do hotel onde está hospedado em São Paulo. O norte-americano deixou a suíte presidencial apenas para tomar café, passou a tarde toda no quarto e disse que não iria falar com a imprensa, além de não querer ser fotografado.