Tyson deve ficar até amanhã no Brasil O ex-pugilista Mike Tyson deverá permanecer pelo menos até esta sexta-feira em São Paulo, por conta do inquérito policial que responde onde é acusado de agredir o cinegrafista Carlos Mello, do SBT. Tyson deverá comparecer amanhã no Fórum de Santo Amaro para prestar depoimentos e só depois poderá deixar a cidade. O ex-boxeador, tem reserva num hotel em São Paulo até amanhã, quando pretende viajar para o Rio de Janeiro. Tyson deverá comparecer ao fórum para verificar qual pena terá que cumprir. A punição poderá ser a doação de cesta básica, prestação de serviços comunitários ou pagamento de multa. Apesar disso, poderá viajar normalmente para os Estados Unidos. Depois de uma rápida passagem por Buenos Aires - onde se apresentou no programa de Maradona - Mike Tyson desembarcou em São Paulo na noite de terça-feira. Saiu para conhecer algumas casas nortunas e acabou se metendo em confusão. Irritado com o assédio dos jornalistas e fotógrafos, agrediu o cinegrafista, que prestou queixa na polícia. Tyson foi levado ao 27º Distrito Policial do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, de onde só saiu de manhã. Tyson deixou a delegacia no Mercedes-Benz do proprietário de uma casa noturna em direção ao hotel Crowne Plaza, onde está hospedado.