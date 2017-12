Tyson deve voltar a lutar em janeiro Antes de disputar o título mundial dos pesados com Lennox Lewis, o pugilista Mike Tyson deverá enfrentar o norte-americano Ray Mercer, segundo anunciou feito hoje pela cadeia de TV "Showtime". De acordo com a emissora, Tyson vai deverá enfrentar Mercer no dia 19 de janeiro em uma luta programada para 10 assaltos. O local do combate, no entanto, ainda não está definido. Campeão olímpico em 88, Mercer tem um cartel de 29 vitórias, 4 derrotas. Se vencer, Tyson terá o caminho livre para disputar o título contra Lewis, numa luta que poderá ser uma das mais valorizadas de toda a história do boxe. Analistas acreditam que a bolsa para este combate - que valeria a unificação dos títulos do Conselho Mundial de Boxe (CMB) e da Federação Internacional de Boxe (FIB) - possa chegar a US$ 100 milhões. O primeiro confronto já estaria marcado para o dia 6 de abril de 2002, em Las Vegas. A revanche está prevista para o mês de setembro ou novembro do mesmo ano.