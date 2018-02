Tyson deverá lutar no dia 25 de julho O ex-campeão mundial dos pesos-pesados, Mike Tyson, deverá fazer sua próxima luta no dia 25 de julho, em Washington, segundo informa o diário The Washington Post em sua edição desta quinta-feira. O agente de Tyson, Shelly Finkel, disse que o nome do adversário ainda não está definido. Tyson, que no dia 30 de junho vai completar 39 anos deverá voltar aos ringues um ano depois de sua derrota para o britânico Danny Williams.