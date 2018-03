Tyson diz que agora estupraria Desiree O ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson negou, nesta quinta-feira, ter estuprado, em 1991, a norte-americana Desiree Washington em um hotel de Indianápolis, mas afirmou que agora, após ter sido condenado a seis anos de prisão - cumpriu pena de 1992 a 1995 - a estupraria. O polêmico pugilista fez estas declarações durante um programa do canal Fox, conduzido pela apresentadora Greta Van Susteren, em Miami. ?Ela é uma jovem monstruosa e mentirosa. Eu a detesto?, respondeu Tyson, após uma pergunta sobre sua relação com a ex-canidata a Miss América Negra. ?Ela me levou a este estado. Agora, realmente, gostaria de estuprá-la.? Tyson voltou a dizer que a acusação de Desiree, na época com 18 anos, foi motivada por dinheiro e afirmou que não teria sido condenado se o processo judicial tivesse sido justo.