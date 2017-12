Tyson diz que é inocente O lutador Mike Tyson negou hoje que tenha estuprado uma mulher de 50 anos na Califórnia. ?Logo ficará provado que eu sou inocente?, disse Tyson. A mulher afirma ter sido estuprada pelo lutador no dia 16 de julho. O xerife Chip Patterson disse que a polícia está investigando o caso, mas que Tyson ainda não foi interrogado. ?Estamos tentando levantar mais informações da mulher. Se tivéssemos mais dados, poderíamos prendê-lo?, acrescentou. A polícia quer interrogar 3 membros da equipe do lutador. O advogado de Tyson, Darrow Soll, encontrou-se com os investigadores na última segunda-feira, e se disse disposto a fornecer informações sobre essas 3 pessoas. No entanto, ele não deixou Tyson ser interrogado. ?Eles não têm autoridade legal para fazê-lo falar?, afirmou. Tyson foi acusado de estupro em 1992, no estado de Indiana, e passou 3 anos na prisão.