Tyson é absolvido em novo julgamento O polêmico pugilista Mike Tyson foi absolvido no processo que respondia por ter agredido dois homens na entrada de um hotel no Brooklyn em 2003. O ex-campeão mundial dos peso pesados compareceu na quarta-feira à corte em Nova York e ao provar diante dos promotores que cumpriu 100 horas de serviços prestados à comunidade, teve retirada a acusação por decisão do júri. ?Foi uma grande vitória pessoal e moral para Mike Tyson?, disse o advogado do lutador, Mel Sachs. Essa foi a segunda vitória consecutiva de Tyson em tribunais nesta semana. Depois de ter sido preso em Scottsdale, no Arizona, na semana passada, o brigão teve retirada a acusação por ter danificado um veículo ao sair de uma casa noturna, em novembro. O dono do automóvel, Asaf Alikadich, recebeu US$ 1.400 de indenização e decidiu retirar a denúncia.