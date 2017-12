Tyson é acusado de agressão de novo Mike Tyson volta a se envolver em um escândalo. O ex-campeão mundial dos pesos pesados é acusado de agredir, há uma semana, a camaronesa Florence Botoli, de 33 anos, após ela ter se recusado a manter relações sexuais com ele. A vítima teria conhecido Tyson em uma discoteca em Porto Cervo, na Itália. O ex-lutador teria coagido Florence a ir para um iate, onde havia muita bebida e outras mulheres. Tyson teria proposto à acompanhante que fossem para um quarto. Como ela se recusou, Tyson ficou furioso e a agrediu diversas vezes. A camaronesa fugiu do local com a ajuda de seguranças. Tyson já se envolveu em vários casos de violência. Em 1992, foi condenado a três anos de prisão por ter estuprado a modelo Desireé Washington. Em 1999, voltou a ser preso, depois de agredir dois motoristas em um acidente de trânsito.