Tyson é acusado de mais um estupro A polícia de Las Vegas está investigando uma segunda acusação de estupro contra o boxeador Mike Tyson. Nesta sexta-feira, autoridades de Nevada vão se reunir para analisar as evidências dos dois casos. Segundo Stewart Bell, do Distrito Clark County, a análise pode durar poucos dias ou muitos meses?. Em entrevista ao jornal Las Vegas Review, o policial Doug Herndon disse que o caso teria ocorrido durante as festas de fim de ano de 2000. A mulher teria esperado 13 meses para informar a polícia. O pugilista também é investigado por outro caso de 2001. Darrow Soll, um dos advogados de Tyson, retrucou dizendo que as acusações são falsas e que o ex-campeão não esteve em Las Vegas durante este período.