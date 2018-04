Tyson é condenado por dirigir embriagado e porte de cocaína

O ex-boxeador Mike Tyson foi condenado nesta segunda-feira a 24 horas de prisão, três anos de liberdade condicional e 360 horas de serviços comunitários por porte ilegal de drogas e dirigir sob efeito de álcool. O ex-campeão mundial dos pesos pesados havia se declarado culpado no último mês de setembro, durante audiência em Arizona. Tyson confessou estar carregando cocaína e dirigir embriagado. No julgamento desta segunda-feira, o norte-americano poderia pegar até 4 anos e três meses de prisão. Tyson foi detido na região de Scottsdale, no Estado do Arizona, em dezembro do ano passado. Na ocasião, um policial ordenou que o ex-boxeador estacionasse seu veículo. Tyson, ao perceber a presença da polícia, tentou esconder a droga ao esparramar o pó no veículo, mas não obteve sucesso.