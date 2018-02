Tyson e King: acordo de US$ 14 milhões O boxeador Mike Tyson e o empresário Don King chegaram nesta sexta-feira a um acordo. O ex-campeão mundial dos pesos pesados aceitou uma proposta de US$ 14 milhões para retirar um processo no qual exigia US$ 100 milhões. King, que cuidou da carreira de Tyson de 1989 a 1997, vai pagar US$ 8 milhões imediatamente e outros US$ 6 milhões nos próximos dois anos. Tyson, que completa 38 anos na quarta-feira, acusara King, de 72, de tomar dinheiro de forma fraudulenta de suas bolsas nos combates organizados no período de 1995 - quando o Iron Man deixou a prisão - e 1997 - data do histórico duelo contra Evander Holyfield quando mordeu as orelhas do adversário. Em 1998, Tyson entrou na Justiça contra King, que retrucou com um processo contra o pugilista de US$ 110 milhões. ?As negociações estavam sendo feitas há várias semanas. Recentemente, chegamos a um bom acordo para ambas as partes?, disse Stephen Espinosa, advogado de Tyson. Com o acordo surgiram rumores de que King poderá voltar a organizar combates de Tyson. O porto-riquenho John Ruiz, campeão pela Associação mundial de Boxe, e Chris Byrd, donodo cinturão da Federação Internacional de Boxe, são apadrinhados por King. Tyson volta ao ringue dia 30 de julho, em Louisville, diante de Danny Williams, atual campeão europeu.