Tyson e Lewis: encontro só no ringue Os organizadores do combate entre o norte-americano Mike Tyson e o britânico Lennox Lewis armaram um planejamento para que os pugilistas só se encontrem novamente dia 8 de junho, dia em que estará em jogo os cinturões do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe, em Memphis. A intenção dos empresários é evitar um novo incidente, igual aquele registrado dia 22 de janeiro, em Nova York, quando durante a entrevista coletiva Tyson agrediu Lewis. Desta forma, Lewis dará a última entrevista antes do combate dia 5 de junho, no Sam?s Town Casino, em Tunica, no Mississipi. Um dia antes, o ex-campeão Tyson, também em Tunica, mas em seu campo de treinamento, é quem responderá as questões dos jornalistas. Para a cerimônia da pesagem, esta previsto que Lewis suba na balança, dia 6 de junho, no Cook Convention Center, de Memphis, ao meio-dia. Já Tyson, chegará ao local às 15 horas.