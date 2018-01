Tyson é preso após brigar na rua em NY O polêmico pugilista Mike Tyson novamente se envolveu em confusão. Segundo a polícia, ele foi preso, na madrugada deste sábado, após ter agredido dois homens na frente de um hotel no bairro do Brooklyn, em Nova York, e indiciado por ?agressão e conduta desordeira?. O ex-campeão mundial dos pesos pesados chegou à delegacia com pequenos ferimentos, ao que tudo indica, segundo as autoridades, provenientes de um objeto lançado contra Tyson pelos dois homens, também presos, mas ainda não identificados. Entre pequenas confusões e bate-bocas corriqueiros, Mike Tyson foi condenado por estupro em 1992 e passou três anos na cadeia.