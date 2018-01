Tyson está no peso para sábado O boxeador norte-americano Mike Tyson, de 36 anos, está aparentemente em forma para enfrentar Clifford Etienne, sábado, em Memphis, nos Estados Unidos. O ex-campeão mundial pesou 102,2 quilos, sete a menos do que acusou dia 8 de junho, na derrota, por nocaute técnico no oitavo assalto, para o britânico Lennox Lewis. Etienne, de 32 anos, pesou 100,9 quilos.