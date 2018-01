Tyson fica doente e luta é adiada Uma gripe derrubou o ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson. Por causa da doença, a sua luta contra o também norte-americano Clifford ?Rinoceronte Negro? Etienne, que aconteceria neste sábado, em Memphis, foi adiada. Ainda não há previsão de uma nova data para o combate, mas o canal de TV Showtime, que tem os direitos do duelo, quer programá-lo para o final de março. ?Peço desculpas aos meus fãs em Memphis e em todo o mundo, mas eu não estou cem por cento e não quero apresentar uma performance abaixo disso. Fiquei de cama com gripe nos últimos cinco dias e espero que a luta seja reprogramada logo?, afirmou Tyson. Aos 36 anos, Tyson luta contra o fim de sua carreira. Ele precisa de uma vitória convincente contra Etienne para poder pleitear uma revanche com o britânico Lennox Lewis e tentar retomar o cinturão dos pesados. Mesmo assim, ele continua colecionando polêmicas. A última é o boato de que teria feito mais uma tatuagem: desta vez, na face esquerda do rosto. Em Memphis, os organizadores lamentaram o cancelamento da luta de sábado, pois, segundo eles, mais de 10 mil entradas já tinha sido vendidas. Mas os boatos do possível cancelamento do combate, que começaram a circular no final da semana passada, diminuíram a procura do público por ingressos.