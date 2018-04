Tyson Gay bate Asafa Powell nos 100 metros na Coreia

O norte-americano Tyson Gay venceu mais uma prova de 100 metros rasos, desta vez no meeting Pre-Championships, em Daegu, na Coreia do Sul. Ele correu a prova em 9s94, superando o jamaicano Asafa Powell, que terminou com 10s.

A prova desta sexta-feira foi a terceira de Gay em menos de uma semana. No domingo, ele correu em 9s69 no Golden Grand Prix de Xangai, igualando a segunda marca da história. Na quarta, venceu o Super Track and Field de Tóquio com modestos 10s13.

O recordista mundial da prova, Usain Bolt, não disputa a série de provas asiáticas. Dono da marca de 9s58, ele está de férias na Jamaica, depois de uma temporada desgastante e coroada com três medalhas de ouro no Mundial de Berlim - além dos 100 metros, venceu os 200 e o revezamento 4 x 100 metros.