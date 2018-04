Tyson Gay está entre os finalistas do prêmio da IAAF

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, em inglês) anunciou nesta segunda-feira a lista dos finalistas da eleição do melhor atleta de 2007, que será anunciado no dia 25 de novembro em Mônaco. Na categoria masculina estão o velocista americano Tyson Gay, o maratonista etíope Haile Gebreselassie e o chinês Liu Xiang, recordista nos 110 metros com barreira. A categoria feminina conta com a corredora etíope Meseret Defar, a sueca Carolina Kluft (campeã olímpica, mundial e européia de heptatlo) e a saltadora croata Blanka Vlasic. Entre as ausências da lista estão a russa Yelena Isinbayeva, recordista do salto com vara, o velocista jamaicano Asafa Powell, recordista dos 100 metros rasos, e o saltador panamenho Irving Saladino. Powell e a corredora noerte-americana Sanya Richards, vencedora dos 200 e 400 metros na Copa do Mundo e líder do ranking da IAAF, foram os escolhidos em 2006. Finalistas da premiação de 2007: Homens: Tyson Gay (EUA), Haile Gebrselassie (ETI) e Liu Xiang (CHN) Mulheres: Meseret Defar (ETI), Carolina Kluft (SUE) e Blanka Vlasic (CRO)