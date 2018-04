Tyson Gay iguala segundo tempo mais rápido nos 100m rasos

O tempo do norte-americano iguala o recorde mundial estabelecido pelo jamaicano Usain Bolt quando venceu a final dos 100 metros nas Olimpíadas de Pequim.

Bolt reduziu sua marca para 9,58 segundos no campeonato mundial de Berlim neste ano, com Gay em segundo lugar, com 9,71 segundos.

Gay, que sofre de uma distensão na virilha, disse aos jornalistas que estaria mais motivado para desafiar o recorde mundial de Bolt quando se recuperar completamente.

"Não estou muito motivado porque não estava com a forma em dia (...) Corri tão bem que minha virilha dói", afirmou.

Colega de equipe de Gay, Carmelita Jeter superou Marion Jones como a segunda mulher mais rápida do mundo nos 100 metros rasos, com o tempo de 10,64 segundos. Só a falecida Florence Griffith-Joyner foi mais rápida.

"Comecei bem hoje e a pista estava confortável", disse a corredora de 29 anos. "(O recorde de Griffith-Joyner de 10,49) foi excelente. Agora estou mais perto dele."

A disputa mais empolgante da noite foi quando o ex-campeão mundial e olímpico Liu Xiang parecia próximo de superar Terrence Trammell em sua primeira corrida de 110 metros com barreiras em mais de um ano.

No entanto, o norte-americano venceu, com ambos terminando em 13,15 segundos.

"Não esperava correr tão rápido (...) mas assim que pisei na pista não pude me conter", disse Liu, que inclinou o peito e caiu depois da chegada.

Liu teve de desistir das Olimpíadas do ano passado por conta de uma lesão no tendão de Aquiles.

O corredor de 26 anos parecia em boa forma diante de seus compatriotas, apesar de o número de 25 mil espectadores estar muito abaixo de outros anos no estádio de Xangai.