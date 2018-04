Tyson Gay vence 100 m em volta às pistas, mas fará cirurgia

O norte-americano Tyson Gay correu e venceu nesta segunda-feira a sua primeira prova após terminar os 100 metros rasos no Mundial de Atletismo na segunda colocação. Depois da prova, em Gateshead, disse que vai realizar uma cirurgia no final do ano para se curar de uma lesão na virilha.

Gay venceu os 100 metros no Meeting da Grã-Bretanha em 10s15, ficando à frente de Kim Collins e Marc Burns. "Eu estou ansioso para Bruxelas [sexta-feira], talvez mais uma corrida e então irei realizar uma cirurgia", disse o norte-americano, que desistiu de participar dos 200 metros no Mundial de Berlim por conta da lesão.

"Eu me senti muito bem com o segundo lugar [no Mundial de Berlim]. Corri um grande tempo, simplesmente não fui rápido suficiente", completou Gay, que disparou no início da prova desta segunda-feira para superar Kim Collins.

Campeão mundial e olímpico, o norte-americano LaShawn Merritt venceu os 400 metros em 45s11. Os Estados Unidos também venceram os 200 metros, com Shawn Crawford, em 20s80, e Alysson Felix (23s13), além dos 100 metros, com Carmelita Jeter, em 11s08.

A jamaicana Brigitte Foster-Hylton ganhou os 100 metros com barreiras em 12s88. Moses Kipsiro, de Uganda, surpreendeu e venceu os 3 mil metros em 7min35s69, superando Bernard Lagat.