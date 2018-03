Tyson Gay vence nos 100 e 200 metros rasos em Carson

O velocista americano Tyson Gay foi o principal destaque do meeting de atletismo de Carson, nos Estados Unidos, ao obter a vitória nas provas dos 100 e 200 metros livre, das quais é o atual campeão mundial. Gay venceu a prova dos 100 metros rasos com a marca de 10s05, um centésimo à frente de seu companheiro de treinamentos Darvis Patton. Em seguida, o americano obteve o triunfo também nos 200 metros rasos, com o tempo de 20s08. Jeremy Wariner, campeão olímpico e duas vezes mundial na prova dos 400 metros rasos, chegou a ser dúvida para o meeting de Carson, mas terminou competindo e vencendo a corrida, com o tempo de 44s42. Nos 100 metros rasos feminino, a vitória ficou com a jamaicana Veronica Campbell, atual campeã mundial da prova, e que marcou o tempo de 11s14, um centésimo a menos que a americana Lauryn Williams. Nos 1.500 metros rasos, o campeão mundial Bernard Lagat, ameriano de origem queniana, se recuperou de um problema no início da corrida e terminou vencendo com o tempo de 3min35s13.