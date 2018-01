Tyson irá fazer uma turnê de lutas pelo mundo Mike Tyson está de volta. Apesar de já ter encerrado a carreira profissional, o pugilista norte-americano anunciou nesta quinta-feira que irá fazer uma turnê de lutas pelo mundo. A "Mike Tyson Wolrd Tour" começa no dia 20 de outubro, quando o antigo campeão mundial dos pesos pesados vai enfrentar outro veterano do boxe, Corey ?T-Rex? Sanders, na cidade de Youngstown, em Ohio, nos Estados Unidos. "Mike Tyson é um dos maiores pugilistas da história", afirmou Sterling McPherson, empresário que está organizando a turnê, ainda sem calendário confirmado. "Nós estamos dando chance aos fãs em todo o mundo de vê-lo em ação." Aos 40 anos, Tyson não luta desde junho de 2005, quando fez mais uma de suas várias tentativas de voltar aos ringues e foi derrotado por nocaute técnico por Kevin McBride. Conhecido como "Iron Man" (Homem de ferro), ele tem 50 vitórias (44 por nocaute) e 6 derrotas em seu cartel. Conquistou seu primeiro título mundial em 1986, tornando-se, aos 20 anos e 4 meses, o mais jovem campeão da história dos pesos pesados. Assim como colecionou vitórias em cima do ringue, Tyson se envolveu em inúmeras confusões fora dele. Chegou, inclusive, a ficar 3 anos preso em 1992, quando foi condenado por estupro. Depois, em 98, passou outros 9 meses na cadeia por ter se envolvido em briga no trânsito.