Tyson lutará em setembro na Europa O próximo desafio do norte-americano Mike Tyson foi marcado para o dia 8 de setembro, na Dinamarca, contra o ídolo local Brian Nielsen. No entanto, a luta ainda corre risco, pois Tyson pode ser novamente acusado de abuso sexual. Nesse caso, não poderia sair dos Estados Unidos. Em Nova York, o campeão dos pesados Hasim Rahman aceitou a revanche contra o britânico Lennox Lewis, em novembro. A luta vale pelos títulos do CMB e da FIB.