Tyson: mulheres acabaram com sua vida Mike Tyson tem um responsável por estar numa situação financeira bem aquém do que poderia, assim como sua imagem não ser das melhores: ?As mulheres. Elas acabaram com a minha vida?. O ex-campeão do mundo revelou em detalhes nesta segunda-feira, durante entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, na TV Band, algumas das passagens mais curiosas de sua tumultuada trajetória fora dos ringues. Bem humorado, abordou o boxe, a pobreza, sua relação com os norte-americanos e faz uma declaração a respeito da experiência em São Paulo: ?Nos Estados Unidos, eu me sinto odiado. Aqui, não. Tenho planos para estabelecer uma base no Brasil?. Tyson afirmou, ainda, que voltaria a lutar, ?mas apenas por dinheiro?.