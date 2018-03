Tyson negocia luta na China em outubro Ex-campeão mundial dos peso pesados, o norte-americano Mike Tyson negocia sua volta aos ringues por uma bolsa de US$ 3 milhões, em combate previsto para outubro, em Pequim, informou nesta quarta-feira a imprensa chinesa. ?Primeiro, Tyson virá em junho para uma visita de 10 dias e que incluirá exibições com pugilistas chineses e ações de caridade?, garantiu Zhang Heng, dirigente esportivo de Pequim, citado na reportagem do diário Eastern Sports Daily. O lutador de 37 anos não sobe aos ringues desde fevereiro de 2003, quando venceu o compatriota Clifford Etienne.