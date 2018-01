Tyson nocauteia Etienne no 1º round O boxeador norte-americano Mike Tyson, de 36 anos, precisou de apenas 49 segundos para nocautear o compatriota Clifford Etienne, na madrugada deste domingo, no ringue do Pyramid Arena, em Memphis, diante de 15.171 espectadores. O sexto nocaute mais rápido da carreira não deixou o ex-campeão mundial dos pesos-pesados confiante para uma revanche contra o britânico Lennox Lewis, de quem perdeu por nocaute, no oitavo assalto, em 8 de junho passado. ?Para ser honesto, eu não estou preparado para enfrentar um lutador confiante e preparado como Lewis. As pessoas ficam excitadas com os meus nocautes, pois esta é minha reputação. Mas preciso de mais rounds. Talvez mais duas lutas. Eu não quero apanhar de novo", afirmou Tyson, que acumulou a 50ª vitória e o 44º nocaute. Shelly Finkel, empresário de Tyson, afirmou após o combate que ainda é cedo para fazer qualquer previsão do futuro de seu pupilo. Mas se o desejo do pugilista for atendido nomes como o de Oleg Maskaev, Shannon Briggs e Michael Moorer poderão surgir na lista de adversários para o Iron Man antes do segundo duelo com Lewis, que chegou a ser programado para 21 de junho. Tyson voltou a falar sobre o quase adiamento da luta com Etienne. "Eu quebrei minhas costas em um acidente de moto", explicou. "Não sei como estou de pé. É um milagre. O médico me disse que não poderia lutar, mas eu vivo disso e preciso cuidar da minha família", afirmou Tyson, apresentando uma nova versão para todo o imbróglio da semana passada. O pugilista afirmara que estava com gripe e sofria com crises de bronquite. Durante os 49 segundos em que esteve em ação, Tyson mostrou ter recuperado parte da determinação que o fez ser um dos fenômenos do boxe. Com mais velocidade do que nos últimos combates, partiu para cima de Etienne ao seu estilo. Sem estudos, com muita força e bastante ofensivo. O único ponto negativo foi o excesso de golpes errados. Os cruzados de direita e esquerda cansaram de trocar a cabeça de Etienne pelo ar. Os dois chegaram a se enroscar logo aos dez segundos e acabaram sobre as cordas. Mas bastou um upper para que Tyson centralizasse o adversário no meio do ringue, preparando-o para o fortíssimo golpe de direita, que fez Etienne cair de costas sobre as próprias pernas. Etienne, que perdeu pela segunda vez em 27 lutas, retirou o protetor de boca para melhorar a respiração e não se reergueu até a contagem de dez do juiz Bill Clancy. Mesmo um pouco frustrado, Tyson agradeceu a Alá (desde que deixou a prisão em 1995 adotou a religião islâmica na qual tem o nome de Malik Abdul Aziz) e garantiu o recebimento da bolsa de US$ 5 milhões que ajudarão a acertar o acordo de divórcio de US$ 6,5 milhões com sua ex-mulher Monica Turner. Confira os nocautes mais rápidos de Tyson Tempo - Adversário - ano 30 segundos Marvis Frazier 1985 37 segundos Robert Coley 1985 38 segundos Lou Savarese 2000 39 segundos Richardo Spain 1985 39 segundos Michael Johnson 1985 49 segundos Clifford Etienne 2003 50 segundos Mark Young 1985 52 segundos Trent Singleton 1985 54 segundos S. Benjamin 1985 1min05 segundos - Lorenzo Canady 1985