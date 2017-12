Tyson passa o dia recluso no hotel Depois da confusão na madrugada desta quinta-feira, em que chegou a ser detido pela polícia após agredir um cinegrafista numa casa noturna, Mike Tyson passou o dia recluso e preferiu não sair do hotel em que está hospedado em São Paulo. O ex-pugilista norte-americano deixou a suíte presidencial apenas para tomar café, passou a tarde toda no quarto e disse que não iria falar com a imprensa, além de não querer ser fotografado. Assim, a segurança do hotel manteve os fotógrafos do lado de fora e as nótícias sobre Tyson chegaram através de um de seus amigos, Darryl Francis, que de hora em hora descia à recepção para comprar souvenirs. ?Mike adora São Paulo, acha as mulheres brasileiras lindas e gosta de samba?, disse ele. Quem apareceu no hotel para tentar fazer uma visita a Tyson foi Laudelino Barros, pugilista brasileiro que disputou os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. ?Já nos encontramos duas vezes nos Estados Unidos. Sou amigo de Mario Costa, dono de uma academia, que também é amigo dele?, contou o atleta. Laudelino Barros ainda pediu à recepcionista do hotel para avisar a Tyson que o estava esperando no saguão, mas não teve sucesso. ?Ele pediu para não ser incomodado por ninguém?, informou a funcionária. Decepcionado, Laudelino Barros foi embora. ?Depois do tumulto de ontem, acho que dificilmente ele nos receberia. Mas as vezes que eu o encontrei, achei um cara bem tranquilo?, lamentou o pugilista brasileiro.