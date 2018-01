Tyson pega Etienne de olho em Lewis Mike Tyson provou nesta semana porque é um dos esportistas de maior carisma da atualidade. O ex-campeão mundial dos pesos pesados transformou o combate diante do inexpressivo Clifford Etienne, deste sábado, em Memphis, com transmissão da Premiere, pelo sistema pay-per-view, a partir das 23 horas, em um dos maiores eventos do fim de semana. Depois de ameaçar não lutar, por causa de uma não comprovada gripe no sábado passado, o Iron Man surgiu na terça-feira com uma tatuagem tribal no lado esquerdo do rosto. Na quarta, participou da entrevista coletiva, com seu filho, de nove meses, Miguel. O garoto chamou mais a atenção que Etienne. Com isso, a venda dos ingressos aumentou e restam poucos dos 15 mil bilhetes colocados à disposição do público. A TV Showtime comemora o maior interesse e já considera barato a bolsa de US$ 5 milhões para Tyson e de US$ 1 milhão para Etienne. Aliás, esta será a maior bolsa de Etienne em cinco anos como profissional. Aos 32 anos, o ?Rinoceronte Negro?, que acumula 24 vitórias (17 nocautes), um empate e uma derrota, diz que está pronto para repetir o feito de James Buster Douglas, que em 1990 chocou o mundo ao acabar com a invencibilidade de Tyson. Em seu último duelo, dia 27 de julho, empatou com o sul-africano Frans Botha. Etienne, que passou dos 17 aos 27 anos na cadeia por causa de um assalto à mão armada, sentiu na pele o que é enfrentar um mito. Irritado com as declarações de Tyson, ele afirmou que não iria lutar mais. Os empresários relacionaram uma lista com meia dúzia de nomes de pugilistas que aceitavam substituí-lo. Desistiu na hora. Tyson, que soma 49 vitórias (43 nocautes) e quatro derrotas, luta em busca de uma nova oportunidade para disputar o título mundial contra o britânico Lennox Lewis, de quem perdeu por nocaute, no oitavo assalto, dia 8 de junho passado. Uma vitória garante a revanche dia 21 de junho, apesar dos protestos do ucraniano Vitali Klitschko, que é o primeiro do ranking do Conselho Mundial de Boxe, mas jamais terá 10% do carisma de Tyson. O ex-campeão chegou a ser apontado favorito na proporção de 7 por 1, mas esta semana a cotação diminuiu para 4 por 1. A derrota pode encerrar a carreira do Iron Man e transformá-lo em lenda.