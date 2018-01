Tyson planeja "luta preparatória" Mike Tyson comentou, depois de passar por Brian Nielsen, em Copenhague, que está meio "enferrujado" pelo ano que ficou sem lutar. A vitória foi por nocaute técnico - por decisão do juiz Steve Smoger, já que o dinamarquês não estava enxergando com o olho esquerdo, cortado no supercílio - no primeiro segundo do sétimo assalto. O ex-campeão mundial de 35 anos agora quer enfrentar o vencedor de Hasim Rahman, também norte-americano e campeão pelo Conselho Mundial de Boxe e pela Federação Internacional, que dará revanche ao inglês Lennox Lewis. Leia mais no Jornal da Tarde