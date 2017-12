Tyson pode encarar campeão do K-1 O ex-campeão dos pesos pesados Mike Tyson, de 37 anos, corre atrás de uma boa quantia em dinheiro e para obtê-la se propõe a subir ao ringue, mas numa luta nada convencional para os seus padrões. O mais poderoso boxeador do mundo durante vários anos assinou contrato com a empresa japonesa K-1 para disputar uma luta que reúne vários estilos de arte marcial. Ele vai enfrentar o encorpado Bob Sapp, um ex-jogador de futebol americano, que é ídolo no Japão. ?Mike está muito interessado no K-1 e já assistiu a vários combates em vídeo?, declarou um funcionário da empresa, que preferiu não se identificar. O K-1 combina caratê, tae kwon do e kick boxing e é extremamente popular no Japão. Algumas lutas chegam a ter um público de 70 mil pessoas e a idéia da empresa K-1 é conquistar o mercado americano. Bob Sapp, de 29 anos, chamado de A Besta, mede 1,93 metro e pesa 170 quilos. O ex-jogador do Vikings de Minnesota se converteu em uma celebridade no Japão, onde aparece em incontáveis anúncios publicitários. Tyson e Sapp tiveram um acalorado bate-boca há duas semanas em Las Vegas, depois que o lutador venceu o americano Kimo Leopoldo no Grande Prêmio Mundial de K-1. Tyson subiu ao ringue quando Sapp comemorava o título e eles tiveram de ser separados. Uma boa promoção para a luta, que não tem data marcada. O canal Showtime, que detém os direitos dos combates pugilísticos de Tyson, anuncia seu próximo combate para 6 de dezembro, diante do ucraniano Oleg Maskaev.