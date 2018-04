Tyson quer lutar em Los Angeles O boxeador norte-americano Mike Tyson solicitará à Comissão Atlética da Califórnia uma autorização para poder lutar no ginásio Staples Center de Los Angeles diante do campeão mundial dos pesos pesados, versão Conselho Mundial de Boxe e Federação Internacional de Boxe, o britânico Lennox Lewis. Terça-feira, o estado de Nevada negou licença para que o Iron Man pudesse lutar, dia 6 de abril, no ringue do MGM Hotel. Segundo o jornal Los Angeles Times, o empresário de Tyson, Shelly Finkel, disse que o pedido será feito dia 9 de fevereiro, durante a próxima reunião da comissão. Caso seja negativo o parecer do estado da Califórnia, as alternativas poderão ser Texas ou Michigan. África do Sul e Grã-Bretanha também já manifestaram interesse em patrocinar o evento, que distribuirá US$ 50 milhões só de bolsas para os pugilistas. Mas Tyson poderá ser impedido de sair dos Estados Unidos nesta sexta-feira quando a polícia de Las Vegas anunciará se existem ou não provas de que o ex-campeão teria estuprado duas mulheres. Diretores do MGM Hotel informaram que a não realização da luta entre Tyson e Lewis fará com que o estabelecimento deixará de arrecadar US$ 150 milhões somente no fim de semana do combate. A idéia dos empresários é realizar um show com o cantor Paul McCartney.